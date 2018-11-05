العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تدخل حيز التنفيذ

دخلت حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ اليوم .

و تطال الحزمة الجديدة من العقوبات قطاعين حيويين بالنسبة لإيران هما النفط والبنوك ، كما تطال 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية.

وتعهدت الإدارة الأميركية بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق ، وتهدف الإدارة الأميركية من وراء تلك العقوبات للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.

كما تطال العقوبات الأميركية على إيران قطاعات الطاقة والشحن والقطاع المالي.

وكان ترمب خير إيران بين "التخلي عن نهجها العدائي" و "مواجهة كارثة اقتصادية".

وقالت الإدارة الأميركية إنها ستعفي 8 دول من العقوبات على إيران لضمان استقرار اسواق النفط ، مشددة على أن الإعفاءات من العقوبات لبعض الدول "مؤقتة" ، مطالبة الدول المعفاة بتقليل وارداتها النفطية من إيران .

