صورة معبرة من لارا لعمتها

اختارت لارا ترامب الاحتفال بعيد ميلاد ابنة حماها إيفانكا ترامب عبر حساب انستغرام، حيث نشرت صورة لها تقبل قدم ابنها ليوك وأرفقتها بعبارة «عيد ميلاد سعيد عمتي!» الصورة التي جاءت بالأبيض والأسود جمعت كلاً من لارا زوجة إريك دونالد ترامب، وابنها الذي أتمّ عامه الأول مع العمتين إيفانكا التي تحتفل ببلوغ عامها 37، وأختها الصغرى تيفاني البالغة 25 عاماً تجسّ لحظة عائلية سعيدة اختارت فيها إيفانكا أن تقترب من قدم ابن أخيها وتنظر إلى الكاميرا وهي في وضعية الاستعداد لتقبيله.

ويبدو أن الصورة الجماعية قد التقطت بعد حمام لليوك، حيث بدا ملفوفاً بمنشفة ومحاطاً بوالدته وعمتيه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجه بطاقة معايدة إلى ابنته إيفانكا عبر حساب انستغرام أيضاً، حيث نشر صورة لها بالأبيض والأسود كذلك متمنياً لها عيد ميلاد سعيد، ومعرباً عن افتخاره بها.

أما إيفانكا نفسها فقد اختارت اليوم التالي لعيد ميلادها لتنشر صورة لها مع زوجها ووالدها في المكتب البيضاوي، وقد علت الضحكة وجهها. وشكرت من خلالها جميع الذين خصوها بالمعايدة. يذكر أنها قضت يوم عيد ميلاد حزيناً، وقد ذهبت لأداء التعزية بالذين سقطوا في أحد المعابد اليهودية برفقة زوجها جارد.