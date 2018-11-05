عواصف إيطاليا تخلّف 29 قتيلاً والبحث جارٍ عن مفقودين

المصدر: ميلانو - رويترز

ارتفع عدد قتلى العواصف في إيطاليا إلى ما لا يقل عن 29 شخصاً، بعدما توفي 12 بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة صقلية، أمس. وقال ناطق باسم شرطة عاصمة صقلية إن أمطاراً غزيرة تسبّبت في انهيارات أرضية وفيضانات، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص في المنطقة المحيطة بمدينة باليرمو، لافتاً إلى أنّ أشخاصاً لا يزالون في عداد المفقودين. وأكد مسؤول آخر أن شخصين قتلا قرب بلدة أجريجنتو في صقلية بسبب انهيار أرضي أصاب سيارة كانا فيها.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إنّ عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيئ بلغ 17 شخصاً دون حساب قتلى صقلية. وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على «تويتر»، أنّه سيتوجه إلى صقلية، وأنّه على اتصال مستمر مع المسؤولين بشأن الوضع المأساوي في شمال البلاد. وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام، واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقاً.