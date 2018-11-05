مقتل 4 إرهابيين بغارات أميركية في الصومال

المصدر: مقديشو - د ب أ

قالت القيادة الأميركية في إفريقيا، أمس، إن أربعة مسلحين من جماعة الشباب الإرهابية، قتلوا إثر غارات جوية أميركية قرب كيسمايو جنوبي الصومال. وقال الجيش إن الضربات التي وقعت، السبت، بالقرب من منطقة عرعرة كانت خطوة دفاعية، حيث كان مسلحون على وشك مهاجمة قوات شريكة خلال دورية.

وتعمل القوات الأميركية في شراكة مع قوات الاتحاد الإفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالية، في عمليات لمكافحة الإرهاب في البلد المضطرب الواقع شرقي إفريقيا. وتنفذ حركة الشباب هجمات منتظمة على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في البلاد المضطربة. وقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً الشهر الماضي في بلدة بيدوا في تفجيرين انتحاريين تبنتهما الحركة المرتبطة بشبكة القاعدة الإرهابية الدولية.