روسيا ترصد طائرة تجسّس أميركية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها رصدت طائرة استطلاع أميركية، طراز «آر.سي-135 في»، في المجال الجوي بالقرب من منطقة كالينيجراد الروسية، وفقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أمس. ووفق موقع «بلين رادار» لمراقبة الطيران: «حلقت الطائرة رقم 64-14846 من القاعدة الجوية «ميلدنهال» في بريطانيا، ودخلت المجال الجوي البولندي خلال الرحلة».

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنّه تم رصد 17 طائرة تجسس وطائرة من دون طيار أميركية بالقرب من الحدود الروسية منذ بداية الأسبوع، ونتيجة لذلك اضطرت مقاتلات القوات الجوية الروسية للتحليق أربع مرات من أجل اعتراض الأهداف. وحلقت الطائرة «آر.سي-135 في» الأسبوع الماضي من جهة البحر الأسود قبالة ساحل أبخازيا وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم.

وتسمح قدرات رادار الطائرات الروسية بجمع معلومات حول موقع وأنشطة أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة. وكانت طائرة الاستطلاع من دون طيار، طراز«آر.كيو-4 بي جلوبال هوك»، قد قامت بدوريات في سماء ليتوانيا، على طول الحدود الروسية لمدة 11 ساعة في 26 أكتوبر الماضي.