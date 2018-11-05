إيرلندا تفتح قسم تأشيرات لغير المواطنين في دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

فتحت إيرلندا قسماً للتأشيرات لغير المواطنين في دبي، بالتعاون مع «في إف إس» جلوبال المتخصصة في خدمات التقنية والتعهد لخدمة البعثات الدبلوماسية.

وكانت السفارة الإيرلندية قد فتحت قسماً للتأشيرات في أبوظبي في وقت سابق العام الجاري. ويعتبر قسم التأشيرات في دبي هو الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأ قبول طلبات التأشيرات من غير المواطنين في الإمارات لدخول إيرلندا. ولن يكون على المتعاملين زيارة السفارة، بل يتقدمون بطلبات التأشيرات إلى مراكز في إف إس جلوبال في الإمارات.

افتتحت مركز التأشيرات في دبي الوزيرة ماري ميتشل أوكنور، والسفير الإيرلندي لدى أبوظبي إيدان كرونين، ورحبت الوزيرة بافتتاح المركز، وقالت إنه سيوفر خدمة ممتازة لغير المواطنين في الإمارات الراغبين في زيارة إيرلندا.