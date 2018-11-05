سيئول وواشنطن تبدآن اليوم تدريبات عسكرية

المصدر: سيئول - وكالات

تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم، تدريبات عسكرية محدودة كانت قد أُجّلت خلال محادثات مع كوريا الشمالية. وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن جولة من التدريبات ستبدأ قرب مدينة بوهانج الجنوبية دون تغطية إعلامية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن نحو 500 من مشاة البحرية الأميركية والكورية الجنوبية سيشاركون في المناورات.

على صعيد متصل، حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أنها تدرس جدياً إمكانية استئناف استراتيجيتها القاضية بتطوير برنامجها النووي حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وأفادت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، أن بيونغيانغ قد تعود إلى سياسة التطوير المتزامن المعروفة باسم «بيونغجين»، إن لم تبدّل الولايات المتحدة موقفها في مسألة العقوبات. وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن كلمة «بيونغجين» قد تعود إلى الظهور، وقد يتم درس تغيير في السياسة بصورة جدية.