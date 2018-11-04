«تويتر» يحذف آلاف الحسابات شجّعت على عدم الاقتراع في انتخابات أميركا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حذفت شبكة «تويتر» آلاف الحسابات الآلية، يظهر الكثير منها انتماء للحزب الديمقراطي، لإطلاقها تغريدات تشجع الناخبين الأميركيين على ملازمة منازلهم، بعد غدٍ (الثلاثاء)، وعدم الاقتراع في انتخابات منتصف الولاية، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية. ونقلت التقارير عن بيان أصدرته شبكة «تويتر» أعلنت فيه «حذف مجموعة من الحسابات لانخراطها في السعي لنشر معلومات مضللة بطريقة آلية ما يشكل انتهاكاً لسياساتنا».

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن لجنة انتخابية تابعة للحزب الديمقراطي أبلغت «تويتر» بتلك الحسابات التي حُذفت أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، علماً بأن الكثير من تلك الحسابات كان يظهر انتماءً للحزب الديمقراطي. وأوضحت «تويتر» أنه يبدو أن شبكة الحسابات تدار من خارج الولايات المتحدة، من دون إعطاء تفاصيل حول آلية عملها.