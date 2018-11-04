كوريا الشمالية تهدد باستئناف برنامجها النووي

المصدر: بيونغيانغ - د ب أ

كثفت كوريا الشمالية من هجومها على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، حيث هددت باستئناف برنامجها النووي في حال لم يتم رفع العقوبات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن معهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية قال إنه يمكنها استئناف سياستها الخاصة بالبناء الاقتصادي والتطوير النووي في حال استمرت الإجراءات العقابية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن كون جونغ جون، مدير المعهد أنه «يستحسن أن توقف الولايات المتحدة أفعال التدمير الذاتي بالضغط» على كوريا الشمالية.

وتعيق هذه الإجراءات كوريا الجنوبية من إقامة مشاريع تعاونية مع الشطر الشمالي، حسبما قال المعهد في بيان صدر فجر السبت.