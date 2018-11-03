عمران خان: وضع باكستان الاقتصادي «شديد الصعوبة»

المصدر: ■ بكين ـ رويترز

وعدت الصين بمساندة الاقتصاد الباكستاني، أمس، فيما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس على الوضع الاقتصادي شديد الصعوبة في بلده، وسط أزمة مالية متفاقمة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان 42 في المئة منذ بداية العام الجاري، وتبلغ الآن 7.8 مليارات دولار تقريباً، أو ما يعادل قيمة الواردات في أقل من شهرين.

واجتمع خان مع الرئيس الصيني في بكين وقال: «تولى حزبي السلطة منذ شهرين فقط. لسوء الحظ ورثنا وضعاً اقتصادياً شديد الصعوبة». وأضاف «تمر البلدان بدورات. أوقات صعود وأوقات انحدار. لسوء الحظ يمر بلدنا في الفترة الحالية بوقت انحدار، حيث يواجه عجزين كبيرين جداً: العجز في الميزانية وعجز المعاملات الجارية. لذلك كما قلت أتينا لنتعلم».

وأبلغ الرئيس الصيني رئيس وزراء باكستان بأنه يقدر للغاية علاقة الصداقة بين البلدين «في كل الأحوال».

ولم يتحدث أي منهما عن أي مساعدات اقتصادية في تصريحاتهما للصحافيين.

لكن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي قال لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في اجتماع منفصل إن «الجانب الصيني سيواصل تقديم الدعم والمساعدة بكل ما يستطيع لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان».