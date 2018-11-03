الادعاء الإسباني يطالب بسجن نائب رئيس حكومة كتالونيا السابق

المصدر: ■ مدريد ـ د.ب.أ

طالب المدعي العام في إسبانيا بعقوبة السجن 20 عاماً بحق نائب رئيس حكومة كتالونيا السابق أوريول خونكيراس، على خلفية اتهامات بالتمرد والعصيان وسوء استغلال الأموال العامة.

وطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن 16 أو 17 عاماً بحق ثمانية آخرين مدعى عليهم، بينهم وزراء سابقون بحكومة كتالونيا، واثنان من قادة الحركة الانفصالية.

وبعد تحقيق استمر قرابة عام، قررت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي محاكمة خونكيراس و17 من الموالين للاستقلال عن إسبانيا.

ولم يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة، ولكن وسائل الإعلام المحلية توقعت أن الإجراءات قد تبدأ أوائل العام المقبل.