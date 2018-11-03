العثور على أحد محركات الطائرة الإندونيسية المنكوبة

المصدر: ■ جاكرتا ـ وكالات

أعلن مسؤولون أمس أن غواصين، وغواصات آلية يتم التحكم فيها عن بعد، رصدوا أحد محركات وعجلات الهبوط الخاصة بطائرة الركاب الإندونيسية المنكوبة. وأظهر شريط فيديو ما يعتقد أنه أحد المحركات الثمانية لطائرة الركاب المنكوبة.

وقال الناطق باسم البحرية الإندونيسية أجونج نوجروهو: «إنه جزء من المحركات»، وأوضح رئيس وكالة الإنقاذ والبحث الإندونيسية محمد سيوجي أنه تم خلال عمليات انتشال الصندوق الأسود للطائرة رصد أجزاء أكبر من حطامها، وبينها عجلات الهبوط، ولكنها كانت ثقيلة بشكل لم يسمح برفعها.

وأضاف: «أنزلنا غواصة آلية (آر أو في) في الماء وشاهدنا قطعاً من حطام الطائرة والعديد من الجثث واثنتين من عجلات الطائرة وأحد جوانب البدن».

ويواصل الغواصون البحث عن الصندوق الأسود الثاني (في دي آر)، الذي من شأنه أن يكشف عن المحادثات الأخيرة التي دارت داخل قمرة القيادة.