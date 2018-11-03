بولندا تلوّح بالانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

رجّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، أمس، انسحاب بلاده من ميثاق الأمم المتحدة المنتظر للهجرة.

وقال بعد اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومجلس وزرائها لإجراء مشاورات حكومية في وارسو: «نعتقد أن مبادئنا السيادية تأخذ الأولوية المطلقة».

وقالت ميركل إن الاتفاق العالمي للهجرة سيساعد على وقف الهجرة غير الشرعية، ولهذا السبب ستواصل ألمانيا دعمها له، مشيرة إلى أن الاتفاق يؤكد سيادة الدول، ويضع الأساس للهجرة القانونية.

وأضافت ميركل من وارسو، حيث تجري مباحثات مع مورافيتسكي: «من وجهة نظري، يتضح كل هذا في اتفاق الهجرة، وهو غير ملزم، ولهذا السبب ستلتزم ألمانيا به». يشار إلى أن وارسو تنتقد بصفة خاصة سياسة برلين بشأن اللاجئين والطاقة. وارسو ـ وكالات