النرويج تستدعي سفير إيران بعد "مخطط التصفية"

المصدر: وكالات



استدعت النرويج السفير الإيراني لديها، الخميس، بعد الكشف عن مخطط دبرته طهران لتصفية شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمارك، بالتعاون مع مواطن نرويجي من أصل إيراني.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي في بيان: "شددنا خلال الاجتماع (مع السفير) على أن النشاط الذي سلطت التحقيقات في الدنمارك الضوء عليه غير مقبول".

وكانت الدنمارك قالت، الثلاثاء، إنها تشتبه في أن وكالة مخابرات إيرانية حاولت تنفيذ هجوم على معارض من عرب إيران على أراضيها، مضيفة أن السلطات ألقت القبض على مواطن نرويجي من أصول إيرانية.