وقالت تقارير إعلامية إن الطائرة من طراز "إيرباص A320"، مشيرة إلى أنها كانت تقوم برحلة من ساو باولو في البرازيل إلى سانتياغو في تشيلي.

وواجهت الطائرة عاصفة جوية عنيفة على ارتفاع 32 ألف قدم أمطرتها بالبرد وأدت إلى أضرار جسيمة في زجاج قمرة القيادة ومقدمة الطائرة.

وذكر موقع "آفيايشن هرالد" أن الطائرة هبطت بسلام بعد حوالي 80 دقيقة من إقلاعها، مشيرا إلى أن الحادث لم يخلف أي إصابات.

وتابع أن السلطات أرسلت طاقما إلى مكان هبوط الطائرة، وفتحت تحقيقا في الموضوع.