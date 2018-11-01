ترامب: الدستور لا يكفل الجنسية بحكم الميلاد

المصدر: واشنطن، فيينا - وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن الدستور الأميركي لا يكفل الحق في الحصول على الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة وأنه سيواصل سعيه لإنهاء هذا.وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «ما يعرف بالحق في الجنسية بحكم الميلاد، الذي يكلف بلدنا مليارات الدولارات.

ويعد ظالماً جداً لمواطنينا، سينتهي بطريقة أو بأخرى. هذا لا يكفله التعديل الرابع عشر... يتفق كثير من فقهاء القانون مع ذلك».

في سياق متصل، أعلنت الحكومة النمساوية انسحابها من معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة التي ستتمّ المصادقة عليها رسمياً في ديسمبر، مؤكّدة أنّها تعارضه على غرار المجر والولايات المتّحدة «دفاعاً عن سيادتها» في مجال الهجرة.

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده المستشار المحافظ سيباستيان كورتز مع حزب اليمين المتطرف «اتّفقت الحكومة على عدم توقيع معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة وبالتالي عدم إلزام النمسا بها».

وكان حزب اليمين المتطرّف أطلق حملة منذ أسابيع لتقاطع فيينا النصّ الذي يُعدّ أوّل وثيقة دولية حول إدارة الهجرة. ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة على الوثيقة في يوليو.

وبعد أيّام أعلنت المجر انسحابها من هذا الاتّفاق الذي ستتمّ المصادقة عليه خلال قمّة تُعقد في مراكش يومي 10 و11 ديسمبر المقبل. ولن ترسل النمسا ممثلاً لحضور القمة، بحسب الحكومة.ومع أنّ المعاهدة غير ملزمة، فإنّ فيينا تبرّر قرارها بـ«أهميّة الدفاع عن سيادة النمسا الوطنية»، بحسب ما نقل البيان عن المستشار.

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