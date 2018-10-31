بريطانيا تدفع بطائرات لاعتراض ما يشتبه بأنها مقاتلات روسية

المصدر: رويترز

دفعت بريطانيا بطائرات مقاتلة لاعتراض ما يشتبه بأنها طائرات روسية مقاتلة تحلق قرب المجال الجوي للمملكة المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "تم الدفع بمقاتلات تايفون... اليوم كإجراء احترازي لمواجهة توغل محتمل من جانب طائرة أو أكثر غير معروفة الهوية في منطقة نفوذ للمملكة المتحدة".

وأضاف "لم يكن هناك تهديد للمجال الجوي للمملكة المتحدة في أي وقت من الأوقات...".

وتراقب بريطانيا على نحو دوري الطائرات الحربية الروسية قرب المجال الجوي للمملكة المتحدة واعترضت مقاتلات سلاح الجو البريطاني طائرات كانت تحلق فوق بحر الشمال الشهر الماضي.

كان وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة مارك لانكستر تحدث في يوليو الماضي عن نزوع "روسيا لتأكيد الذات أكثر من أي وقت مضى".

وقال إن سلاح الجو الملكي اضطر للدفع بطائرات أكثر من 80 مرة على مدى العقد الماضي لاعتراض طائرات عسكرية روسية.