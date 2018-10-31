أمطار وثلوج ورياح تضرب أوروبا.. و10 قتلى بإيطاليا و 5 في الفلبين

Ⅶ عواصم - وكالات

تشهد دول أوروبية عدة أحوالاً جوية سيئة، منها إيطاليا حيث قضى 10 أشخاص في حين حرمت عشرات آلاف المنازل في هذه البلدان من التيار الكهربائي أمس.وإضافة إلى الضحايا الخمس الذين سُجّلوا في إيطاليا، أول من أمس، لقي ٥ آخرون مصرعهم. وبحسب الصحافة الإيطالية، هناك 170 شخصاً بين سياح وموظفي فنادق، عالقون في ممر ستيلفيو على الحدود بين إيطاليا وسويسرا، على ارتفاع يزيد على 2700 متر، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وفي إقليم فريولي فينيتسيا جوليا، حرم 23 ألف شخص من التيار الكهربائي، وباتت العديد من الطرقات غير سالكة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

كما تأثرت الدول المجاورة لإيطاليا بسوء الأحوال الجوية. ففي النمسا، تطاير قسم من سقف الحصن الأثري في سالزبورغ بسبب رياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة. في سلوفينيا فقد شخص، وفي كرواتيا غمرت المياه ميناء رييكا، وتوقفت العديد من الرحلات البحرية.

وفي مقاطعة تيسان السويسرية قطعت طرقات عدة بعد أن غمرتها المياه أو سقطت عليها أشجار. وفي فرنسا منعت الثلوج التي تساقطت في وسط البلاد أكثر من ألفي سيارة من التحرك، وحرمت 195 ألف منزل من الكهرباء. في كورسيكا حرم 21 ألف منزل من الكهرباء. في إسبانيا عرقل تساقط الثلوج شمالاً حركة السير وبقي 4700 منزل بدون تيار كهربائي، بحسب السلطات.

في جمهورية تشيكيا تأثرت حركة القطارات جراء الرياح القوية التي اقتلعت أشجاراً سقطت على السكك الحديد، وحرم 30 ألف شخص من التيار الكهربائي، بحسب الشركة الوطنية للكهرباء. وفي الفلبين، قضى خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال من جراء الإعصار «يوتو» الذي ضرب البلاد، أمس، متسبباً أيضاً في انزلاقات تربة قد تكون أدت إلى فقدان ثلاثين شخصاً.