إدانة قضائية أوروبية لتركيا بسبب حملة ضد أكاديميين دفاعاً عن الأقليات

المصدر: باريس - د.ب.أ

قضت محكمة أوروبية، أمس، بأن المحاكم التركية لم تحفظ حقوق أكاديميين اثنين تقدما بشكوى من حملة إعلامية ضدهما بعد نشرهما لتقرير مثير للجدل حول حقوق الأقليات.

وتعرض الأستاذان إبراهيم كابوغلو وباسكن أوران لانتقادات من جانب ساسة، وتم اتهامهما بالخيانة في عدد من المقالات الصحافية بسبب تقريرهما الذي نشر عام 2004.

وأفاد التقرير، الذي أعده مجلس حقوقي شكله رئيس الوزراء آنذاك والرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، بأنه لابد من تمكين أبناء الأقليات الثقافية أو الدينية من حماية وتطوير هويتهم كمواطنين بالمساواة.

وانتقد التقرير الربط الوثيق بين العرقية التركية والدين الإسلامي من ناحية وبين الهوية الوطنية من ناحية أخرى.

وقال التقرير، إن الوصف «تركي» يطلق على واحدة فقط من مجموعات كثيرة في تركيا، ومن ثم فإن هناك حاجة لهوية وطنية جديدة. ويعد وضع أقليات مثل الأكراد أو الأرمن أو الأشوريين مثيراً للجدل في تركيا.

ونأت حكومة أردوغان بنفسها عن التقرير، ولم تنفذ أياً من توصياته.

وتم اتهام كابوغلو، رئيس المجلس الحقوقي، وأوران الذي ترأس مجموعة العمل المعنية بحقوق الأقليات والحقوق الثقافية، بالتحريض على الكراهية على خلفية التقرير، ولكن تم تبرئتهما في عام 2006.