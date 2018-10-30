حكم جديد بالسجن 7 سنوات لزعيمة المعارضة في بنغلادش

المصدر: دكا - أ.ف.ب

حُكم على زعيمة المعارضة البنغلادشية ورئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، التي تقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات، بالحبس سبع سنوات إضافية في قضية أخرى تتعلق بالفساد. واعتبر أنصارها أن التهم بحقها مدفوعة سياسياً بهدف منعها من الترشح في الانتخابات المقبلة.

ودانت محكمة دكا خالدة ضياء (73 عاماً) التي تولت رئاسة الحكومة ثلاث مرات، باستغلال السلطة في قضية اختلاس 31.5 مليون تاكا (329 ألف يورو) كانت مخصصة لجمعية خيرية عام 2005 عندما كانت في السلطة.

وتم الإعلان عن القرار القضائي في محكمة متخصصة تقع ضمن السجن المركزي في دكا، حيث ضياء هي السجينة الوحيدة. وتدهورت صحتها خلال الأشهر الأخيرة، في وقت أشار محاموها إلى أنها بحاجة إلى رعاية صحية من اختصاصيين، وهو أمر رفضت الحكومة توفيره لها.

وندد محاموها، الذين قاطعوا جلسة النطق بالحكم، بالمحاكمة التي اعتبروا أنها ليست أكثر من «انتقام سياسي» تنفذه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ضد خصمتها الأبرز.

ووقعت مواجهات بين الشرطة وآلاف المناصرين من «الحزب القومي البنغلادشي» الذي لا تزال ضياء تتزعمه، فيما تعهدت المعارضة بتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد، اليوم (الثلاثاء).

وتقبع ضياء في السجن منذ فبراير الفائت لإدانتها بالمشاركة في اختلاس 21 مليون تاكا (206 آلاف يورو) من صندوق أنشئ لصالح إحدى دور الأيتام.

وضياء ملاحقة في نحو عشر قضايا أخرى تشمل خصوصاً اتهامات بالفساد والعنف.