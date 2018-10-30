إلغاء 130 رحلة في اليوم الخامس لإضراب مطار بروكسل

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أدى إضراب عمال نقل الأمتعة في مطار بروكسل الدولي إلى إلغاء 130 من أصل 630 رحلة كانت مقررة، أمس، وفق ما أعلن مسؤول في المطار.

وبدأ العمال في شركة «آفيا بارتنر» البلجيكية إضرابهم منذ الخميس الماضي للمطالبة بتحسين ظروف عملهم في مطار بروكسل الدولي، حيث تم إلغاء مئة رحلة الجمعة، وإلغاء المزيد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد مسؤول في المطار أن 130 من 630 رحلة كانت مقررة الاثنين ألغيت. وأفادت وكالة «بيلجا» أن محادثات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع فشلت في حل الخلاف، في حين يتوقع أن تجري محادثات جديدة خلال الساعات المقبلة.

وتزامن اليوم الأول للإضراب مع انتهاء عطلة للمدارس في هولندا المجاورة وبدء عطلة في بلجيكا. ويعد مطار بروكسل الأكبر في بلجيكا، حيث مرّ عبره نحو 25 مليون مسافر العام الماضي.