فينيسيا تشهد أسوأ فيضانات خلال 40 عاماً

المصدر: روما - د ب أ

تستعد مدينة فينيسيا الإيطالية لأسوأ فيضانات تشهدها منذ عام 1979، وسط تحذيرات بشأن سوء الأحوال الجوية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت السلطات المحلية أن المد المرتفع سوصل منسوبه إلى 160 سنتيمتراً، أمس، وهو ما قد يؤدي إلى غرق 77% من المناطق التاريخية في فينيسيا تحت الماء.

وفي 22 ديسمبر 1979، ارتفع منسوب المد إلى 166 سنتيمتراً فوق نقطة الصفر المرجعية في بونتا ديلا سالوت، وهو المدخل الجنوبي للقناة الكبيرة أمام ميدان سان ماركو. ووصل ارتفاع المد خلال أسوأ فيضان شهدته فينيسيا في العصر الحديث إلى 194 سنتيمتراً عام 1996.

ويقف رجال الحماية المدنية على أهبة الاستعداد في أجزاء عدة من إيطاليا، فيما شهدت أجزاء كثيرة من البلاد أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية.