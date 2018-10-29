المقاومة الإيرانية تطالب بضغط دولي على طهران لإطلاق سراح ناشط

المصدر: عواصم - وكالات

طالبت المقاومة الإيرانية، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على النظام الإيراني والحرس الثوري لإطلاق سراح الناشط هاشم خواستار المحجوز بمستشفى الأمراض العقلية للتغطية على جريمة اختطافه من الحرس الثوري.

وأكدت المقاومة الإيرانية في بيان، أن جهاز استخبارات تابعًا للحرس الثوري اختطف «خواستار» خلال تواجده قرب بستان في مدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد، فيما لا تزال أجهزة أمنية أخرى تنكر توجيه أمر باعتقاله.

ونقلت المقاومة الإيرانية عن صديقة مالكي زوجة الناشط المختطف أنه يرقد حالياً في مستشفى «ابن سينا» بمشهد، معربة عن قلقها بسبب مخاوف من تعرض حياته للخطر داخل المصحة، وفق قولها.

ووجهت مالكي نداء لجميع الإيرانيين بمتابعة واقعة اختطاف زوجها من قبل الحرس الثوري وإيداعه رهن مصحّة، رغم سلامته الجسدية والعقلية، فيما أطلقت لجنة التعليم والتربية في المقاومة الإيرانية دعوة بهذا الصدد.

وخاطب بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الأممي لحقوق الإنسان في إيران بمتابعة الأمر والتدخل.