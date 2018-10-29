مقتل عتّال كردي برصاص الشرطة الإيرانية

المصدر: لندن - وكالات

أعلن موقع «كردانه» مقتل عتال من المواطنين الأكراد غرب إيران قال إن اسمه أديب حسيني، وهو أب لطفلين لقى مصرعه مساء السبت على يد قوات شرطة الحدود الإيرانية.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية خبر مقتل حسيني قائلة، إن شرطة الحدود أطلقت النار عليه دون سابق إنذار في منطقة قطور بمدينة خوي الحدودية عندما كان محملاً ببضاعة يأخذ مقابل توصيلها للمدن الحدودية الإيرانية قوت عائلته اليومي.

والعتالون من الأكراد الإيرانيين، وغالبيتهم من الشباب هم الذين لجؤوا إلى حمل البضائع والمشي بها في الطرق الجبلية الوعرة بين كردستان العراق وتركيا وإيران، بحثاً عن لقمة العيش وهرباً من البطالة رغم أن فيهم من يحمل شهادات جامعية.

في غضون ذلك، نشرت مواقع كردية الأحد خبراً، يفيد بأن شرطة الحدود الإيرانية، أطلقت النار على خضر مفيد وهو عتال آخر، من أهالي قرية غومان بمدينة سردشت، وأردته قتيلاً في حادث تكرر بشكل شبه يومي في المدن الكردية الإيرانية التي تعاني من تفشي البطالة والفقر.