صقور الكونغرس يضغطون لتشديد عقوبات إيران

المصدر: واشنطن - وكالات

طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس، المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتشديد العقوبات التي ستُفرض على إيران في الرابع من الشهر المقبل، معبّرين عن قلقهم من أن العقوبات المتوقعة قد لا تكون كافية لردع طهران.

ويمارس صقور الكونغرس ومستشارون للحكومة ضغوطاً على ترامب من أجل إضافة حظر إيران في نظام التحويل المصرفي الدولي «سويفت» على لائحة العقوبات، لأنهم يشعرون بالقلق من أن فرض عقوبات على إيران في أوائل الشهر المقبل لن يكون قوياً بما فيه الكفاية لردعها.

وبينما يستعد الرئيس الأميركي لإعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي، أصبح المشرّعون المحافظون قلقين من أن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة «أقصى ضغط». وقال ريتشارد غولدبيرغ، وهو كبير مستشاري مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»: إن الرئيس ترامب طلب أقصى الضغوط، وهذا يشمل فصل البنوك الإيرانية عن «سويفت».