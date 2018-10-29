المصدر: يامناي خيل - د.ب.أ

قتل خمسة مسلحين على الأقل، بعد أن استهدفت طائرات أميركية من دون طيار، مركبة تابعة لمسلحي طالبان في إقليم باكتيا جنوب شرقي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس. وذكر فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني في جنوب شرقي البلاد في بيان، أنه تم تنفيذ القصف الجوي قرب منطقة زورمات.

وذكر البيان أنه تم استهداف مركبة كانت تقل مسلحي طالبان في بلدة يامناي خيل بالمنطقة، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين. وأضاف فيلق الرعد 203، إن المركبة دمرت أيضاً خلال نفس الغارة الجوية. ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.