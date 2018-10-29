وجهت كارين هاوسلي، مرشحة مجلس الشيوخ الجمهورية عن ولاية مينيسوتا الأميركية نقداً لاذعاً للسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما الديمقراطية، عبر نبش أحد منشوراتها على الفيسبوك لتقول إن قرد الشيمبانزي في واحد من أفلام هوليوود كان يقف بشكل أكثر استقامة.

الصورة التي علقت هاوسلي عليها التقطت في زيارة ميشيل للملكة إليزابيث عام 2009، وجاء في معرض التعليق: «ميشيل أبعد ما تكون عن الظرافة. ألا يجب أن نتوقع من السيدات الأوائل أن يقفن بشكل مستقيم على الأقل؟ أفتقد كثيراً لنانسي ريغان، وأكثر لرونالد. بالحديث عن فيلم «موعد نوم بونزو» أعتقد أن ذاك القرد كان يقف على نحو أكثر استقامة من ميشيل».

تجدر الإشارة إلى أن هاوسلي أقدمت على طرح تعليقات تنم عن احتقار إزاء عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، بما في ذلك شنّ هجومٍ على المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون منتقدة إحدى إطلالاتها، والإشارة إلى أن لفظ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لكلمة «باكستان» لم تبدو أميركية. وذكر جايك شنايدر، الناطق الرسمي باسم حملة ترشح هاوسلي أن «النص المقتطع» من كلام المرشحة الجمهورية من أحد تعليقاتها عبر موقع فيسبوك إنما استغل بهدف «إثارة مشاعر الغضب».