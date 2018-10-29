«ميا» أثارت إعجاب ميغان بطفولتها البريئة

المصدر: ملبورن - وكالات

صوت صغير استوقف الأمير هاري وشدّ انتباهه من بين آلاف المواطنين المحتشدين للفوز ولو بلمحة للثنائي الأميري عبر شوارع ملبورن الأسترالية. هاري أعجبته فتاة الخمس سنوات فنادى زوجته ميغان، للتعرف إليها وسط نظرات آلاف العيون الشاخصة باهتمام وفرح.

جولة دوق ودوقة ساسكس الأسترالية تخللتها محطات مشوقة كثيرة التقوا خلالها آلاف المعجبين المتحمسين في الحدائق الملكية، حيث صافحوا الأيادي وتقبلوا الهدايا المرحبة بالطفل المنتظر، إلا أنهما على الطريق إلى المقر الحكومي في ملبورن، جلس الأمير القرفصاء أمام طفلة صغيرة استوقفه صوتها.

كانت ميا تنتظر مع عائلتها فرصة إلقاء التحية على هاري وميغان، وقد ارتدت حلة الأميرات وضفرت شعرها، وما كان من هاري إلا أن لوح لزوجته قائلاً: «لقد قطعت كل تلك المسافة لرؤيتك».

سلمت ميا باقة من الورود الزهرية لميغان وحاولت بعد دفع صغير من أمها التحدث إليها قليلاً.

أخبرت الفتاة بصوت خجول، الدوقة التي تستعد للأمومة بدورها أنها تتعلم رقص الباليه الذي يأخذ الكثير من وقتها. ابتسامة ميا وثقتها بنفسها أعجبتا ميغان كثيراً.

وقد أعربت لها عن فخرها الكبير بها، وهي تصافح يدها الصغيرة وسط حشود من عدسات الهواتف، التي وثقت اللحظات الأميرية لميا وميغان، ومتابعة الأمير هاري.