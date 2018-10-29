تقدم عمدة أريزونا السابق، جو أربايو بدعوى قضائية ضد صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بسبب إحدى المقالات الافتتاحية التي زعم أنها تتضمن «العديد من الافتراضات والوقائع المزيفة التي تشهّر به»، الأمر الذي يلحق ضرراً بفرص فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ يخطط للترشح له. ويطالب أربايو البالغ من العمر 86 عاماً، بمبلغ 147.5 مليون دولار كتعويض عن الضرر إضافة لدفع تكاليف دعوى القدح والذم.

ويرد في ملف القضية ما يشير إلى أن إحدى الصحافيات لدى صحيفة «نيويورك تايمز» وتدعى ميشيل كوتل قدمت معلومات مسيئة قد تؤثر سلباً على ترشحه لمقعد السيناتور السابق جون ماكاين في 2020. وكانت كوتل قد عنونت مقالتها على الشكل التالي: «حسناً على الأقل لن يدخل العمدة جو الكونغرس: إن خسارة أربايو في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تشكل نهاية مناسبة للحياة العامة لرجل سادي بالفعل».

وأكدت ناطقة باسم «نيويورك تايمز» في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن الصحيفة تعتزم تقديم دفاع شرس رداً على القضية المرفوعة ضدها.

وتصف كوتل أربايو في مقالها بأنه مارس «حكم ترهيب امتد 24 عاماً»، وأنه اتسم بـ«وحشية تعود إلى القرون الوسطى». وألمحت إلى ممارسات العمدة السابق المثيرة للجدل لناحية تكوين ما وصفته بمدينة الخيم، ودعم العصابات.