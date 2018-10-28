قتلى بإطلاق نار داخل كنيس في بنسلفانيا

المصدر: واشنطن - وكالات

أطلق مسلح النار، أمس، داخل كنيس في مدينة بيتسبرغ الأميركية في ولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى، قبل أن يستسلم للشرطة.

وقال ناطق باسم الشرطة لوسائل الإعلام الأميركية في مكان الحادث «إن المشتبه به في عملية إطلاق النار اعتقل، لدينا العديد من الضحايا داخل الكنيس وهناك ثلاثة ضباط شرطة أصيبوا».

ونقل التلفزيون التابع لشبكة «سي بي اس» أن 11 قتلى سقطوا في إطلاق النار، بينهم شرطيان، في حين أعلنت شبكة «فوكس نيوز بيتسبرغ» أن أربعة أشخاص قتلوا.

وجرى إطلاق النار داخل كنيس «شجرة الحياة» حيث كان يهود يتجمعون.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على «تويتر» قال فيها بأنه يتابع عن كثب الوضع، مضيفاً «يبدو أن عدة ضحايا سقطوا» قبل أن يدعو السكان إلى الحذر.

وكانت الشرطة دعت بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي سكان الحي الذي يقع فيه الكنيس إلى البقاء في منازلهم، مشيرين إلى وجود شخص يطلق النار.

وجاء في تغريدة لقوات الأمن في المدينة «هناك مسلح يطلق النار في منطقة جادتي ويلكينز وشيدي. تجنبوا هذا الحي».

من جهته، قال قائد الشرطة في بيتسبرغ جيسون لاندو «هناك عدة ضحايا سقطوا».

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في تغريدة «نتابع المعلومات حول إطلاق النار داخل كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ».

ولم تعرف بعد دوافع مطلق النار.