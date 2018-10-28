إضراب يشلّ مطار بروكسل

المصدر: بروكسل - وكالات

أعلن ناطق باسم مطار العاصمة البلجيكية، بروكسل، إلغاء رحلات آلاف الركاب، أمس، بسبب إضراب عمال خدمات الأمتعة بالمطار، الذي بدأ الخميس الماضي.

وأوضح الناطق أن عدد الرحلات التي تم إلغاؤها، أمس، بسبب الإضراب نحو 550 رحلة. وبلغ عدد المسافرين الذين تضرروا بالإضراب، أمس، 70 ألف شخص، فيما يتوقع أن يبلغ هذا العدد 74 ألف شخص اليوم (الأحد).

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أنه تم إلغاء مئات الرحلات بسبب الإضراب الذي أدى إلى إلغاء حوالي 130 رحلة أول من أمس.

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب العفوي لعمال شركة «أفيابارتنر» حتى الساعة السادسة من صباح اليوم (الأحد)، بحسب الموقع الإلكتروني للمطار. وتجتمع إدارة شركة «أفيابارتنر» والنقابات الممثلة للعاملين للتفاوض.

ويأتي الإضراب احتجاجاً على ظروف العمل في «أفيابارتنر» ومن بين البنود التي تضمنتها قائمة المظالم التي يشكو منها العمال المضربون، انخفاض الأجور، ونقص الموظفين، وعدم دفع كامل مكافآت كان جرى التعهد بها من قبل الشركة.