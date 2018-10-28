أميركا تزوّد إسرائيل بطائرات عسكرية حديثة

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

كشفت تقارير إسرائيلية أن إسرائيل بصدد إبرام صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة، تشمل أنواعاً عدة من الطائرات، لتطوير طيرانها الحربي بما يحفظ لها التفوق في المنطقة. ووصفت صحيفة «جيروسالم بوست» الإسرائيلية الصفقة التي تقدر قيمتها بـ11 مليار دولار مع شركة «بوينغ» الأميركية، بـ«واحدة من أكبر الصفقات العسكرية في تاريخ إسرائيل»، بهدف تطوير سرب الطائرات المتقادم.

وكشفت الصحيفة أن الصفقة تشمل مقاتلات «إف 15 آي إيه»، والمروحيات الناقلة «شينوك»، والطائرات «في 22» التي تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاهات، والطائرات «كي سي 46» التي تمول الطائرات الأخرى بالوقود.

وذكرت «جيروسالم بوست» أن الصفقة ستمول من اتفاقية مساعدات عسكرية تاريخية تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، وقّعها الطرفان عام 2016، بقيمة 38 مليار دولار.