5.5 تريليونات دولار تجارة الصين مع دول الحزام والطريق

المصدر: بكين - شينخوا

كشفت بيانات رسمية أن إجمالي تجارة البضائع الصينية مع الدول الواقعة على خط الحزام والطريق تجاوز 5.5 تريليونات دولار، على مدار الأعوام الخمسة الماضية، بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.1%.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الصيني المباشر في القطاعات غير المالية في دول الحزام والطريق ارتفع إلى أكثر من 80 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية لتجارة الصين مع دول الحزام والطريق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، قد بلغت ما قيمته 6 تريليونات يوان (863 مليار دولار)، بما في ذلك تجارتها مع دول الخليج وعدد من الدول العربية.