أميركا: قتلى وجرحى بإطلاق نار في بنسلفانيا

المصدر: وكالات

أفادت وسائل إعلام أميركية اليوم بسقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق نار في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

وأضافت أن مسلحاً أطلق النار على قوات الشرطة التي توجهت إلى مكان الحادث.

وأظهرت محطات تلفزيونية محلية أميركية أن الشرطة طوقت المعبد السبت بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار في المبني في حي سكويريل هيل بشرق المدينة.

وقالت إدارة السلامة العامة في بيتسبرج على تويتر إن هناك شخصا يطلق النار في المنطقة. وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث خارج معبد (تري أوف لايف) اليهودي.