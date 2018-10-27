وزير دفاع أميركا يُصادق على إرسال الجيش للحدود مع المكسيك

المصدر: ■ واشنطن ـ رويترز

قال مسؤولون أميركيون، أمس، إن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس صادق على نشر قوات أميركية وعتاد على حدود البلاد مع المكسيك، ما يعزز موقف الرئيس دونالد ترامب المناهض للمهاجرين المتجهين لبلاده.

وأضاف المسؤولون - الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم - أن تصديق ماتيس لم يتضمن أعداداً محددة للقوات، وهو أمر سيتحدد لاحقاً. وأشار المسؤولون إلى أن ذلك لا يعد في حد ذاته «أمراً بانتشار القوات».

وكان الرئيس الأميركي قرر إرسال 800 جندي من قوات الجيش إلى حدود بلاده مع المكسيك لمنع قافلة مهاجري هندوراس المتوجهة للولايات المتحدة من دخول البلاد. وكان ترامب قد أعلن سابقاً أن الجيش الأميركي سيساعد في معالجة وضع وطني طارئ على الحدود.