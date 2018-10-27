الكوريتان تتفقان على إزالة 22 موقعاً للمراقبة الحدودية

المصدر: ■ بانمونغوم ـ وكالات

قال مسؤولون عسكريون كبار إن الكوريتين، الجنوبية والشمالية، اتفقتا على أن تزيل كل منهما 11 موقع مراقبة على طول الحدود شديدة التحصين بينهما الشهر المقبل، بهدف التخلص منها جميعاً في المستقبل.

وجاء الاتفاق الذي تم بين جنرالات من الجانبين، في الوقت الذي تشهد العلاقات الدبلوماسية تحسناً بين البلدين، بعد مرحلة عداء. ووافق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون على خطة موسعة لتخفيف حدة التوتر على طول الحدود خلال قمتهما الثالثة في بيونغ يانغ الشهر الماضي.

وخلال المحادثات الرامية إلى الاتفاق على التفاصيل، وافق الجانبان على سحب جميع القوات والأسلحة من 11 مركز مراقبة من كل جانب على طول الحدود وتدميرها بحلول نهاية نوفمبر، وفقاً لبيان مشترك صادر عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفاد البيان، بعد المحادثات التي أجريت في قرية الهدنة الحدودية بانمونغوم، «اتفق الجانبان أيضاً على إجراء محادثات على مستوى فرق العمل لإزالة كل مراكز المراقبة المتبقية بناء على التقدم المحرز في تجربة إزالة 11 موقعاً».