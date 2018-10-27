روسيا تضبط خلية لـ«داعش» في موسكو

المصدر: ■ موسكو ـ وكالات

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الكشف عن 6 عناصر يمثلون خلية سرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة موسكو، خططوا لأعمال إرهابية بالعاصمة باستعمال أسلحة نارية ومتفجرات يدوية الصنع.

وذكر الجهاز أمس في بيان: «تمكن أفراد جهاز الأمن إلى جانب وزارة الداخلية، بعد عمليات بحث وتحرٍّ في منطقة موسكو من كشف نشاط ستة عناصر لخلية سرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي الدولي».

وأوضح البيان أن «هذه الخلية الإرهابية يقودها مقيمون في سوريا من أصول آسيوية»، مشيراً إلى أنه «خلال عمليات التفتيش التي أجريت، تم ضبط أسلحة نارية آلية، كما تم العثور على وسائل اتصال وتقارير تخص التحضير لأعمال إرهابية، إضافة إلى مخططات لتصنيع عبوات ناسفة، فضلاً عن الأموال».