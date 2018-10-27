إصابة 14 طفلاً بهجوم لامرأة على روضة في الصين

المصدر: ■ بكين - وكالات

قالت الشرطة الصينية إن امرأة تحمل سكيناً هاجمت أطفالاً عند بوابة روضة أطفال بمدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين، أمس، مما أسفر عن إصابة 14 منهم.

وأضافت الشرطة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي أن المرأة تبلغ من العمر 39 عاماً وعرفتها باسم عائلتها وهو ليو، وقالت إنها نفذت الهجوم حين عاد الأطفال من تدريبات الصباح. وقالت الشرطة إن الضحايا نقلوا إلى المستشفى بينما تمكن الحراس والعاملون بروضة الأطفال من القبض على المعتدية، وأضافت أنها تحقق في الأمر. ولم يذكر البيان أي دوافع محتملة للهجوم.