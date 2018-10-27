اعتقال المشتبه به الرئيسي في «الطرود الملغومة»

المصدر: ■ واشنطن ـ البيان، وكالات

اعتقلت السلطات الأميركية، رجلاً على صلة بالطرود الملغومة، وقال مسؤولون أميركيون إن المعتقل هو المشتبه الرئيسي في سلسلة الطرود التي أرسلت إلى شخصيات بارزة، من الديمقراطيين ومسؤولين أميركيين سابقين ومنتقدين بارزين للرئيس دونالد ترامب، وتعاملت شرطة نيويورك أمس عن طرد مشبوه تم العثور عليه في حي مانهاتن، في حين أكد مكتب التحقيقات الاتحادي اكتشاف طرد آخر في ولاية فلوريدا كان في طريقه إلى سيناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وذكرت (سي.إن.إن) أن السلطات الفيدرالية اعتقلت رجلاً على صلة بالطرود الملغومة، فيما أبلغ مسؤولون القناة أن المعتقل يعد المشتبه الرئيسي.

وقالت الشرطة في مقاطعة ميامي - ديد إن فرقة متفجرات ووحدات من الكلاب المدربة انضمت إلى محققين اتحاديين لفحص مركز توزيع بريد ضخم في أوبا - لوكا شمال غربي ميامي. وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن أن فلوريدا فيما يبدو هي نقطة انطلاق بعض الطرود. وقالت في مقابلة مع"فوكس نيوز" «بعض الطرود ذهبت من خلال البريد. مصدر بعضها على الأقل كان فلوريدا».