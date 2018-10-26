سهلي زودي أول امرأة تتولى رئاسة إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا ـ أ.ف.ب

اختار البرلمان الإثيوبي، أمس، بالإجماع سهلي ورق زودي لرئاسة البلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخري، بعد استقالة الرئيس مولاتو تشومي.

وتعتبر الدبلوماسية سهلي ورق هي رابع رئيس للبلاد منذ إقرار دستور 1995، الذي ينص على انتخاب الرئيس لولايتين على الأكثر كل منها ست سنوات. وكانت سهلي ورق حتى الآن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في الاتحاد الأفريقي.

وقبل ذلك، كانت سفيرة لإثيوبيا في فرنسا وجيبوتي والسنغال والممثلة الدائمة لإثيوبيا في الأمم المتحدة لدى السلطة الحكومية للتنمية «إيغاد».ورحّبت الرئيسة، في خطاب تنصيبها، بالإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء أبيي أحمد، لاسيّما خياره تشكيل حكومة نصف أعضائها من النساء.

وتشغل سيدتان منصبي وزيرتي الدفاع والسلام. وقالت إن التغييرات التي أنجزت حالياً في إثيوبيا يقوم بها رجال ونساء معاً واندفاعهم سيؤدي إلى ولادة إثيوبيا حرة من كل تمييز ديني أو إثني أو على أساس الجنس.

وأضافت: «النساء هن الضحايا الأوليات لغياب السلام، خلال ولايتي، سأركز على دور النساء من أجل ضمان السلام وعلى مكاسب السلام للنساء»، داعية الحكومة إلى القضاء على الفقر بمشاركة كاملة من المرأة، لأنها مصدر لعدم الاستقرار. كما دعت الحكومة والمعارضة إلى التركيز على الأمور التي تجمعنا من أجل بلد وجيل نفخر بهما.