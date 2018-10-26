واشنطن: سنمارس أشد أنواع الضغط على إيران

المصدر: يريفان ـ وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس، أن واشنطن ستمارس أشد أنواع الضغط ضد نظام طهران من أجل الانصياع للمطالب الأميركية.

وقال بولتون، الذي كان يتحدث من أيروان عاصمة أرمينيا، إنه ما دامت طهران لم تغيّر من سياساتها، فستبقى مسألة التبادل التجاري بين أرمينيا وإيران تواجه المشكلات.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي في حديث مع «راديو آزادي»: «قلت لرئيس وزراء أرمينيا: إن حدودكم مع إيران تبقى مهمة، نحن نريد ممارسة أقصى الضغط ضد إيران، لأنها ما زالت مستمرة في أنشطتها من أجل الحصول على القنبلة النووية.

كما أنها أكبر داعمي الإرهاب في العالم، ونحن قلقون أيضاً من صواريخ طهران الباليستية ونشاطاتها العسكرية في سوريا والعراق ومناطق أخرى». وأضاف: «من الواضح أننا لا نريد أن نؤذي أصدقاءنا في هذه العملية، ولذلك أعتقد أن المحادثات بين الحكومة الأرمينية والولايات المتحدة ستكون مهمة للغاية في هذا المجال».

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