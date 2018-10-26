مدريد تحيل 18 من قادة انفصاليي كاتالونيا للمحاكمة

المصدر: مدريد ـ أ.ف.ب

قرّرت المحكمة العليا الإسبانية، أمس، إحالة 18 من قادة كاتالونيا السابقين إلى القضاء لدورهم في محاولة الانفصال.

وهناك تسعة من هؤلاء قيد الحجز الاحتياطي في الوقت الحالي، ومن بينهم نائب رئيس حكومة كاتالونيا السابق اوريول خونكيراس، الذين وجهت إليهم تهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً.

وينتظر أن تبدأ محاكمتهم في مطلع 2019. ولا يتضمّن القادة الذين تمت إحالتهم إلى القضاء، رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون الذي كان محورحركة الانفصال والمقيم حالياً في بلجيكا. وكانت حكومة الإقليم السابقة بقيادة بوتشيمون نظّمت في الأول من أكتوبر 2017 استفتاء على الاستقلال رغم قرار قضائي بحظره.