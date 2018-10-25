أميركا تحقق في طرد مشبوه استهدف جو بايدن

قالت شرطة ولاية ديلاوير الأميركية إنها تجري تحقيقا في "طرد مشبوه" عثر عليه في ويلمنجتون.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطرد كان في طريقه إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقالت قناة "إن بي سي نيوز" التليفزيونية الاخبارية إن الطرد في ويلمنجتون كان موجها إلى بايدن، في أحدث سلسلة من قنابل الأنابيب المشتبه بها والتي يتم إرسالها إلى ديمقراطيين بارزين وشخصيات عامة ذات ميول يسارية.

وقالت شرطة ويلمنجتون إنه تم إغلاق طريق في المدينة بسبب العثور على الطرد.

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