الصين تنفي التنصت على ترامب وتقترح عليه استخدام هواتف "هواوي"

المصدر: د ب ا

رفضت الصين المزاعم التي تفيد بتنصتها على هواتف الايفون الخاصة بالرئيس الاميركي، دونالد ترامب، حيث قالت إنه إذا كان الناس يخشون على أمن هواتف الايفون الخاصة بهم، فعليهم أن يستخدموا هواتف مصنوعة في الصين من إنتاج شركة "هواوي".

وجاءت تصريحات هوا تشونينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ردا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بوجود جواسيس صينيين وروس، يقومون بالتنصت على محادثات ترامب مع أصدقاء يتصل بهم من خلال هواتف الايفون الثلاثة الخاصة به.

ويزعم التقرير أن الصين تستخدم هذه المعلومات لتوجيه المفاوضات التجارية، وللتأثير في الدائرة الداخلية الخاصة بترامب.

وقالت هوا إن التقرير يبدو وكأنه يحاول "التنافس من أجل الحصول على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو"، مضيفة أنه دليل على أن "نيويورك تايمز تقوم بفبركة أخبار زائفة".

وأضافت: "ثانيا، إذا كنتم قلقين بشأن التنصت على هواتف شركة /أبل/، يمكنكم استخدام هواتف /هواوي/ بدلا منها".

وقالت إنه من الممكن أن يتوقف الناس عن استخدام أي نوع من أنواع وسائل الاتصالات الحديثة وقطع الاتصال بالعالم الخارجي، "من أجل السلامة الكاملة".

وورد في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب يرفض التخلي عن هواتف الآيفون الخاصة به ويستخدم بدلا منها الخط الأرضي الآمن الخاص بالبيت الأبيض.