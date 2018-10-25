ترامب يعيّن 84 قاضياً: جورج واشنطن فقط تفوّق عليّ

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قضاة فيدراليين يدافعون عن القيم التي ينادي بها المحافظون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مسرعاً بذلك وتيرة الأمور مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التي ترتدي طابعاً حساساً. وقال الرئيس الجمهوري خلال تجمع انتخابي، مساء الاثنين، في تكساس: «توليت الرئاسة قبل أقل من عامين وقد نجحت في تعيين قاضيين في المحكمة العليا».

وأضاف: «حطمنا أيضاً رقماً قياسياً بالنسبة إلى القضاة الفيدراليين»، مذكراً بتهكم بأن الرئيس الأول للولايات المتحدة جورج واشنطن لا يزال الوحيد المتفوق عبر تعيينه «مئة في المئة من قضاة» البلاد.

ومضيفاً: «لن نتغلب عليه أبداً، لكننا نقترب من تحقيق ذلك».وينصّ الدستور الأميركي على أن الرئيس يعيّن مدى الحياة قضاة المحكمة العليا، كما يعيّن القضاة الفيدراليين في محاكم البداية أو الاستئناف، ولكن على مجلس الشيوخ أن يصادق لاحقاً على هذه التعيينات.

ومنذ توليه منصبه، وافق مجلس الشيوخ على تسمية ترامب 84 قاضياً مقابل 43 فقط خلال الفترة نفسها من رئاسة سلفه الديمقراطي باراك أوباما. وقد عيّن أكثر من خمسين آخرين لا يزالون ينتظرون موافقة المجلس.