الاتحاد الأوروبي يحضّ رومانيا على احترام القانون قبل تولي الرئاسة

المصدر: ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب

طالب الاتحاد الأوروبي رومانيا، أمس، باحترام القيم الديمقراطية قبل أن تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد في يناير وإلا فإنها تخاطر بسعيها للانضمام إلى منطقة التنقل الحر (شنغن).

وأعربت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن قلقها بشأن التغييرات في قوانين رومانيا مؤخراً والتي وضعها الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم، وقال منتقدوها إنها غير دستورية.

وخلال نقاش في البرلمان الأوروبي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، حذر رئيس المفوضية جان-كلود يونكر، رومانيا من تقويض مساعيها للانضمام إلى منطقة شنغن للتنقل الحر.

وقال يونكر خلال النقاش: «آمل بأن تنضم رومانيا إلى منطقة شنغن، ولكن يجب ألا تعرِّض ذلك للخطر من خلال الابتعاد عن مبادئ حكم القانون الأوروبية». وأضاف: «آمل بأن يكون في رومانيا توافق على مكافحة الفساد، وإلا فإن المفوضية الأوروبية ستجد صعوبة في تبني توصياتها بالإجماع».

ولكي تنضم رومانيا إلى منطقة شنغن فإنها تحتاج إلى توصية من المفوضية ودعم بالإجماع من الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومساعي رومانيا وجارتها بلغاريا للانضمام إلى منطقة شنغن متوقفة منذ 2007.