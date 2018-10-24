ترامب يشير إلى احتمال لقاء بوتين في باريس

المصدر: (د ب أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ربما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور باريس في الحادى عشر من الشهر المقبل.

وكان مساعد لترامب قد صرح في وقت سابق الثلاثاء أن الرئيس الأميركي سوف يلتقي فلاديمير بوتين ، لكن ترامب قال للصحفيين إنه "من المحتمل" أن يجتمع مع بوتين ، لكنه لم يحدد بعد موعداً لهذا الاجتماع.

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت أن بوتين يرغب في الحديث بشكل شخصي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن معاهدة القوى النوية المتوسطة المدى (آي إن إف)، والتي أعلن ترامب اعتزام بلاده الانسحاب منها.

وأوضحت هذه الوسائل أن بوتين اقترح العاصمة الفرنسية باريس مكاناً لهذه المحادثات حيث سيحضر الرئيسان في الحادي عشر من الشهر المقبل احتفالات مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأعلنت الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، التي مر على إبرامها عقود، بناء على اتهام بأن روسيا قد انتهكت المعاهدة.