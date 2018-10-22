حادث قطار في تايوان يودي بحياة 22 شخصاً

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

قال مسؤولو السكك الحديدية في تايوان، أمس، إن 22 شخصاً على الأقل، لقوا حتفهم إثر خروج قطار عن مساره شرقي البلاد. وقالت إدارة السكك الحديدية التايوانية في بيان، إن الحادث وقع في منطقة سواو، بمقاطعة يلان، شرقي تايوان، وإنه أسفر عن إصابات خطيرة لحقت بأكثر من 170 آخرين. وانقلبت خمس من بين عربات القطار الثماني. وقالت الحكومة إن الحادث قيد التحقيق.

واعتذر الجنرال جاسون لو، رئيس إدارة السكك الحديدية التايوانية، للمواطنين في مؤتمر صحفي في تايبيه، وقال إنه لم يتم تحديد ملابسات الحادث بعد. وكان القطار «بويوما اكسبريس»، الذي كان يقل 366 راكباً، خرج من مساره مساء الأحد بالتوقيت المحلي، وهو في طريقه إلى مدينة تايتونج الساحلية بشرقي تايوان. وقالت الإدارة إن استخدام القطار بدأ قبل ستة أعوام فقط.

وقال لو إنه جرى نقل الركاب المصابين لمستشفيات مختلفة، مضيفاً إن رجال الإنقاذ ما زالوا يقومون بالبحث عن أي شخص ربما يكون محاصراً بالداخل.