22 قتيلاً باعتداء انتحاري في كابول

المصدر: (أ ف ب)

تجري الانتخابات التشريعية في أفغانستان السبت وسط أجواء من الفوضى، مع العديد من الهجمات لطالبان خلفت أكثر من 22 قتيلاً، علاوة على مشاكل لوجستية كبيرة في مكاتب الاقتراع.

وبحسب العديد من المسؤولين أوقعت الاعتداءات العديدة بالقذائف أو بتفجير عبوات تقليدية الصنع 22 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن 13 شخصاً على الأقل قتلوا، بينهم مدنيون وعناصر من الشرطة، في اعتداء انتحاري استهدف مكتب اقتراع في كابول.

وقال المتحدث باسم الشرطة في العاصمة بشير مجاهد إنه "تم رصد انتحاري قرب مكتب اقتراع في كابول قام بتفجير حزامه الناسف". في حين أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن الانفجار أوقع 13 قتيلاً على الاقل.

كما قتل أربعة أشخاص على الأقل واصيب 78 آخرون بجروح في العاصمة كابول لوحدها اثر حوادث قرب مكاتب اقتراع، بحسب المتحدث المساعد باسم وزارة الصحة.

وقال مستشفى قندوز (شمال) إنه تلقى ثلاث جثث و39 جريحاً. وهوجم مكتب اقتراع محلي من طالبان الذين قتلوا المشرف على المكتب وأحرقوا بطاقات التصويت، بحسب محمد رسول المسؤول الاقليمي عن اللجنة الانتخابية المستقلة التي تنظم الاقتراع.

وفي ولاية ناغرهر (شرق) قتل شخصان وأبلغ عن تسعة انفجارات على الأقل، بحسب المتحدث المحلي عطاء الله خوغيان.

وقتل أو جرح مئات الاشخاص في اعتداءات على صلة بالانتخابات في الاشهر الاخيرة. وقتل عشرة مرشحين على الاقل معظمهم في هجمات استهدفتهم.في المقابل وصفت نسبة المشاركة التي تدور بشأنها عدة نقاط استفهام، بأنها "مهمة في الاوساط الحضرية"، بحسب المنظمة من اجل شفافية الانتخابات في افغانستان، غير الحكومية.