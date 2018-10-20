مسؤول أوروبي: «حدود إيرلندا» قد تنسف مفاوضات بريكست

المصدر: باريس - أ.ف.ب

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، أمس، إن مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا قد تنسف مفاوضات تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه حول ما إذا كانت مسألة الحدود الإيرلندية يمكن أن تتسبب بانهيار المحادثات: «الجواب هو نعم، أعتقد أننا بحاجة إلى اتفاق، لكنني لست واثقاً بأننا سنتوصل إليه. الأمر صعب، لكنه ممكن».

وحذّر القادة الأوروبيون، أول من أمس، بريطانيا من أنهم لن يقدموا مزيداً من التنازلات لكسر الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات، لكنهم أبدوا ثقتهم بإمكانية التوصل لاتفاق قبل مارس موعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.